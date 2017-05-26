Левин: первое чтение законопроекта о мессенджерах может пройти 14 июня

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Законопроект о регулировании мессенджеров включен в приоритетный порядок работы Госдумы и может быть рассмотрен в первом чтении 14 июня, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

В среду группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

"Этот закон является приоритетным, и в первом чтении он может быть рассмотрен 14 июня", — сказал Левин.

Он также отметил, что вместе с законопроектом о мессенджерах будет рассмотрена инициатива, внесенная в Госдуму спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и направленная на предотвращение нелегального распространения sim-карт. "Мы их будет рассматривать вместе в связи с тем, что они решают одни задачи", — добавил парламентарий.

В свою очередь, источник в нижней палате парламента сообщил, что законопроект о мессенджерах может быть окончательно принят в трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, то есть до конца июля.