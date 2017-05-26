Пусть говорят. Названы самые популярные автомобили у пользователей Рунета

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пользователи социальных сетей, автомобильных форумов и сайтов лояльнее всего относятся к марке Lada. При этом на просторах Рунета чаще всего обсуждают BMW и Mercedes-Benz. К таким выводам пришло аналитическое агентство Brand Analytics, составившее рейтинг автомобильных брендов в российских соцмедиа за апрель 2017 года.

Рейтинг, в который вошли 45 автомобильных марок, строится на трех базовых показателях: внимание, то есть общее количество упоминаний каждого бренда в российском интернете, лояльность — отношение числа позитивных упоминаний к числу негативных, а также вовлеченность — сумма лайков, репостов, комментариев и прочих обсуждений каждой марки. В каждой из категорий бренды могут набрать максимум 100 баллов, места в рейтинге распределяются по общей сумме баллов в каждой из трех категорий. Экспертами было обработано 659 миллионов сообщений из социальных сетей "ВКонтакте", Facebook, Google+, "Мой Мир", "МирТесен", Instagram, видеосервисов YouTube и Vimeo, а также с многочисленных форумов и сайтов с отзывами. В рейтинге не учитывались объявления о продаже, ДТП, спам и другие нерелевантные сообщения.

Пусть говорят

За три месяца наблюдений безоговорочными лидерами рейтинга являются Mercedes-Benz и BMW, расположившиеся на первом и втором месте соответственно. Апрель 2017 года не стал исключением. Между тем разрыв между двумя немецкими марками увеличился с одного балла в феврале до восьми в апреле: баварская компания уступает "Мерседесу" во всех трех категориях. После Mercedes-Benz и BMW в Сети чаще всего говорят о Toyota.

© Brand Analytics Рейтинг автомобильных брендов в соцмедиа Рунета: апрель 2017 года © Brand Analytics Рейтинг автомобильных брендов в соцмедиа Рунета: апрель 2017 года

В категории "внимание" японская марка занимает третье место. Чуть меньше на форумах и в соцсетях обсуждают Audi, а на пятой позиции расположился Ford. Интересно, что пользователи Рунета гораздо больше внимания уделяют премиальным маркам Bentley, Maserati, Ferrari и Porsche, при этом количество обсуждений бюджетных Datsun, SsangYong и Great Wall в десятки раз меньше. Реже всего россияне говорят о компактных, но дорогих автомобилях Smart.

Феномен Lada

Бренд Lada занял в общем рейтинге третью строчку, однако его отрыв от лидеров составил внушительные 72 балла. Зато в категории "лояльность" российским автомобилям не оказалось равных. Оказывается, пользователи соцсетей и форумов гораздо больше говорят о них в положительном ключе, чем критикуют. Индекс лояльности "Лады" оказался максимальным — 100 баллов, или 1,5 пункта по соотношению позитивных упоминаний к негативным.

© Brand Analytics Топ-10 автомобильных брендов в социальных медиа России, апрель 2017 © Brand Analytics Топ-10 автомобильных брендов в социальных медиа России, апрель 2017

Конкурентом Lada в Рунете можно считать только марку MINI, которая также смогла набрать 1,5 пункта, но по совокупности различных статистических параметров его индекс лояльности оказался чуть ниже и составил 99 баллов.

"До округления абсолютные значения лояльности были следующими: MINI — 1,4878, Lada — 1,4905. Но, сравнивая уровень лояльности медиаполя к двум этим брендам, следует принимать во внимание и количество сообщений: у Lada — 98 566, у MINI — 8561. Уровень лояльности при небольших объемах внимания, как правило, выше. Именно поэтому лояльность медиаполя к обсуждаемым брендам, генерирующим много упоминаний, достаточно низкая. Как в случае с BMW и Mercedes, например. И в этом смысле как раз интересен высокий уровень лояльности к Lada, находящейся на шестом месте по количеству упоминаний в апреле и, более того, последовательно наращивающей это количество с февраля", — пояснила РИА Новости Эмилия Новрузова, менеджер по связям с общественностью компании Brand Analytics.

Хорошо отзываются в российском Рунете о бренде Datsun (1,4 пункта). Кстати, обе японские модели — седан on-Do и хетчбэк mi-Do — построены на базе Lada Granta. Столь же высокий уровень признания у марок Jaguar и Maserati.

Тяжелее всего найти положительные отзывы о марке Chrysler — индекс лояльности этого бренда минимальный и составляет всего 28 баллов (0,4 пункта). Неудивительно, что за весь 2017 год в России был продан только один "Крайслер". Согласно сведениям с соответствующего российского сайта, это был минивэн Grand Voyager по цене от 3,3 миллиона рублей — единственная модель, продающаяся официально в нашей стране.

Не очень хорошо в Сети отзываются о моделях Skoda, Alfa Romeo и Mitsubishi — индекс лояльности этих марок ниже психологической отметки в 50 баллов. Едва выходит за ее пределы лидер общего рейтинга Mercedes-Benz с показателем в 57 баллов, что на три балла меньше достижений китайской Geely. По индексу лояльности компания BMW (63 балла), также являясь одним из лидеров общего рейтинга, находится на одном уровне с китайскими марками Chery и Great Wall.

Ставьте лайк

По количеству лайков, репостов и комментариев лидирует Mercedes-Benz, набравший 100 баллов в категории "вовлеченность": только за апрель специалисты Brand Analytics насчитали 8,6 миллиона разнообразных реакций на сообщения о машинах этой марки. На втором месте — BMW с показателем 7,7 миллиона и 90 баллами. А на третьем с огромным отрывом (44 балла) находится компания Audi.

© Brand Analytics Рейтинг автомобильных брендов в российских соцмедиа за апрель 2017 года © Brand Analytics Рейтинг автомобильных брендов в российских соцмедиа за апрель 2017 года

Меньше всего в Рунете реагируют на посты о Smart: аналитики насчитали в апреле чуть более 12 тысяч откликов на сообщения о британских машинах. Не любят комментировать SsangYong, Geely, Chery, Lifan — у всех этих брендов индекс вовлеченности равен нулю. Впрочем, это можно объяснить малым числом владельцев этих автомобилей в России, а также сравнительно небольшой историей брендов.