Захарова ответила на заявления о "рабском труде" корейцев на "Зенит-Арене"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала заявления европейских СМИ и организаций о нарушении прав мигрантов при строительстве стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.

По ее словам, "наиболее острую тревогу" испытывает Норвежский футбольный союз, направивший 16 мая в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой провести расследование труда мигрантов в условиях, "напоминающих современное рабство". "Аналогичные переживания ранее озвучивала и Голландия", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что в данном случае тема прав человека используется "не по назначению", а как "инструмент информационной кампании".

"Подобного рода нападки мы слышим перед каждыми крупными международными состязаниями, которые проводятся в нашей стране", — заявила Захарова.

"Что касается условий найма и пребывания северокорейских рабочих, о которых шла речь в документах, направленных различным международным структурам, которые так "озаботились" правами человека, то они регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством, функции контроля за исполнением которого возложены на соответствующие российские компетентные органы по вопросам миграции. Так что следить за соблюдением прав наемных рабочих в России есть кому", — подчеркнула она.

При этом официальный представитель МИД призвала обратить внимание на доклад Агентства ЕС о нарушениях прав мигрантов в Евросоюзе.

"Может быть, имеет смысл Голландии или Норвегии подготовить и направить в международные организации петиции о том, как обстоят дела с эксплуатацией человека человеком в своих собственных странах? Тоже будет интересно. Лучше им протестировать на соответствие собственным норвежским ценностям то, как у них соблюдаются права человека", — добавила она.

Стадион "Санкт-Петербург Арена", известный также как "Зенит-Арена", начали строить на Крестовском острове для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году. В связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект было решено доработать, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА. Арену открыли 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом".