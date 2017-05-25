В Ярославской области неизвестный перевел больному ребенку 10 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Неизвестный благотворитель перечислил десять миллионов рублей 10-летнему Антону Давыдову из Рыбинска Ярославской области, больному саркомой Юинга (рак подвздошной кости) — эти средства дают возможность мальчику отправиться на лечение в Германию, сообщила РИА Новости волонтер Наталья Ковалева, участвовавшая в сборе средств на лечение Антона.

В социальной сети " ВКонтакте " есть группа, посвященная Антону. Его история похожа на истории многих других детей, в чью жизнь внезапно пришел рак. Был веселым спортивным мальчиком, занимался самбо. В начале 2017 года Антон стал жаловаться на боль в ноге, но врачи не смогли выяснить причину. Вскоре ребенку стало хуже, он потерял возможность самостоятельно передвигаться. После обширного обследования выяснилось, что у него саркома Юинга, рак подвздошной кости четвертой стадии с множественными метастазами в легких, почках, костном мозге, а также тотальное поражение всех костей. Саркома Юинга — одна из самых стремительно развивающихся онкологических патологий.

"Врач в Москве сказала, что это очень тяжелый случай, и выживаемость в нашей ситуации на два-пять процентов, что Антону необходимо высокодозное облучение всех костей, которое у них не делают", — написала мама мальчика Оксана Давыдова в группе, посвященной сбору средств Антону.

Деньги на лечение в Германии начали собирать в апреле. Была озвучена сумма почти в 12 миллионов рублей. К сбору средств призывала администрация Рыбинска, в городе прошел благотворительный концерт. К концу мая удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей.

"Вечером 23 мая кто-то анонимно перечислил на карту Оксане десять миллионов рублей. Оксана нам сразу написала, что был получен такой перевод. Конечно, у нее, как у мамы, эмоции зашкаливали, ведь это реальный шанс для ее ребенка жить. Лично я не сомневалась, что деньги мы соберем, но это был вопрос времени, которого, к сожалению, нет… Сбор сразу же был закрыт", — рассказала РИА Новости Ковалева.

Сама Оксана Давыдова написала в группе сына "ВКонтакте": "Я не могла поверить, что такое чудо может произойти с нами. Когда я увидела такую огромную сумму на счету, у меня перехватило дух, я была так рада, что начала рыдать. Тут же сказала Антоше, что нам перевели деньги, что всё, мы летим на лечение".

"Благодарность от всего-всего сердца! Огромное спасибо вам за чудо, в которое Антоша поверил! Вы наш волшебник!" — обратилась женщина к неизвестному благотворителю.

По словам волонтера, сейчас семья Давыдовых оформляет документы на поездку в Германию. "Надеюсь, в течение двух недель им удастся улететь", — сказала собеседница.