В Ярославской области неизвестный перевел больному ребенку 10 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Неизвестный благотворитель перечислил десять миллионов рублей 10-летнему Антону Давыдову из Рыбинска Ярославской области, больному саркомой Юинга (рак подвздошной кости) — эти средства дают возможность мальчику отправиться на лечение в Германию, сообщила РИА Новости волонтер Наталья Ковалева, участвовавшая в сборе средств на лечение Антона.
"Врач в Москве сказала, что это очень тяжелый случай, и выживаемость в нашей ситуации на два-пять процентов, что Антону необходимо высокодозное облучение всех костей, которое у них не делают", — написала мама мальчика Оксана Давыдова в группе, посвященной сбору средств Антону.
Деньги на лечение в Германии начали собирать в апреле. Была озвучена сумма почти в 12 миллионов рублей. К сбору средств призывала администрация Рыбинска, в городе прошел благотворительный концерт. К концу мая удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей.
Сама Оксана Давыдова написала в группе сына "ВКонтакте": "Я не могла поверить, что такое чудо может произойти с нами. Когда я увидела такую огромную сумму на счету, у меня перехватило дух, я была так рада, что начала рыдать. Тут же сказала Антоше, что нам перевели деньги, что всё, мы летим на лечение".
"Благодарность от всего-всего сердца! Огромное спасибо вам за чудо, в которое Антоша поверил! Вы наш волшебник!" — обратилась женщина к неизвестному благотворителю.
По словам волонтера, сейчас семья Давыдовых оформляет документы на поездку в Германию. "Надеюсь, в течение двух недель им удастся улететь", — сказала собеседница.