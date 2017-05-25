США
25.0525 мая17:58МСК
USD56.07-0.20
EUR63.01+0.09
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

На "Нижегородской ярмарке" воссоздадут павильоны 1896 года

17:5425.05.2017
050
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкНижний Новгород. Архивное фотоНижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая – РИА Новости. На территории выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка" планируется демонтировать все временные павильоны и вместо них построить два — внешне похожих на те, какие были на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"Предполагается демонтировать все временные павильоны и построить там (на "Нижегородской ярмарке") два выставочных павильона… и сделать их в полном соответствии с тем видом, который они имели на выставке 1896 года", — сказал Шанцев в четверг в ходе заседания заксобрания, на котором представил отчет о работе областного правительства за 2016 год.

По его словам, при их строительстве предполагается использовать, предварительно восстановив, металлические конструкции, которые составляли павильоны в 1896 году. "По сути, эта выставка с этими конструкциями была перенесена из Москвы. Она существовала там почти 8 лет, ее разобрали, конструкции эти все не клепанные, с болтовыми соединениями, перевезли сюда, собрали, провели выставку… опять разобрали, продали и из них сделали пакгаузы… а часть увезли на Бор", — пояснил губернатор.

Конструкции, по словам Шанцева, "почти утрачены, их надо восстанавливать". "Мы будем просить наших металлургов провести полную реновацию (конструкций), и еще, конечно, надо подделать новодела к ним в поддержку такого же качества, сегодня это можно, сегодня мы имеем такие возможности", — добавил он.

Губернатор отметил, что необходимо сохранить такое наследие, "именно промышленное искусство, в то время сделать такую красоту было действительно высокое мастерство".

Ранее по поручению главы региона была создана экспертная комиссия, которая даст рекомендации по дальнейшему использованию ажурных металлоконструкций пакгауза.

История "Нижегородской ярмарки" насчитывает более четырех веков. Она была крупнейшей как по товарообороту, так и по размерам занимаемой ею территории. Исключительное значение "Нижегородской ярмарки" в экономике России было обусловлено тем, что являясь по срокам проведения последней среди других всероссийских ярмарок (с 15 июля по 10 сентября), она подводила итоги за целый год работы всего народного хозяйства страны. На ней устанавливались цены на основные товары (чай, мануфактуру, металл, рыбу, соль, хлеб, меха и др.).

Международное признание "Нижегородской ярмарки", ее огромное значение для экономического развития России стали причиной того, что Нижний Новгород был выбран для проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, которая стала считаться одной из самых значительных выставок XIX столетия в мире и самой грандиозной выставкой в истории России.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена