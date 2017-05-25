На "Нижегородской ярмарке" воссоздадут павильоны 1896 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая – РИА Новости. На территории выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка" планируется демонтировать все временные павильоны и вместо них построить два — внешне похожих на те, какие были на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"Предполагается демонтировать все временные павильоны и построить там (на "Нижегородской ярмарке") два выставочных павильона… и сделать их в полном соответствии с тем видом, который они имели на выставке 1896 года", — сказал Шанцев в четверг в ходе заседания заксобрания, на котором представил отчет о работе областного правительства за 2016 год.

По его словам, при их строительстве предполагается использовать, предварительно восстановив, металлические конструкции, которые составляли павильоны в 1896 году. "По сути, эта выставка с этими конструкциями была перенесена из Москвы. Она существовала там почти 8 лет, ее разобрали, конструкции эти все не клепанные, с болтовыми соединениями, перевезли сюда, собрали, провели выставку… опять разобрали, продали и из них сделали пакгаузы… а часть увезли на Бор", — пояснил губернатор.

Конструкции, по словам Шанцева, "почти утрачены, их надо восстанавливать". "Мы будем просить наших металлургов провести полную реновацию (конструкций), и еще, конечно, надо подделать новодела к ним в поддержку такого же качества, сегодня это можно, сегодня мы имеем такие возможности", — добавил он.

Губернатор отметил, что необходимо сохранить такое наследие, "именно промышленное искусство, в то время сделать такую красоту было действительно высокое мастерство".

Ранее по поручению главы региона была создана экспертная комиссия, которая даст рекомендации по дальнейшему использованию ажурных металлоконструкций пакгауза.

История "Нижегородской ярмарки" насчитывает более четырех веков. Она была крупнейшей как по товарообороту, так и по размерам занимаемой ею территории. Исключительное значение "Нижегородской ярмарки" в экономике России было обусловлено тем, что являясь по срокам проведения последней среди других всероссийских ярмарок (с 15 июля по 10 сентября), она подводила итоги за целый год работы всего народного хозяйства страны. На ней устанавливались цены на основные товары (чай, мануфактуру, металл, рыбу, соль, хлеб, меха и др.).

Международное признание "Нижегородской ярмарки", ее огромное значение для экономического развития России стали причиной того, что Нижний Новгород был выбран для проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, которая стала считаться одной из самых значительных выставок XIX столетия в мире и самой грандиозной выставкой в истории России.

Другие новости региона читайте здесь>>