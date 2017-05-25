Минтруд не поддерживает предложение о финансировании выплат к пенсии

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Минтруд России не поддерживает предложение о финансировании фиксированной выплаты к страховой пенсии из федерального бюджета, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России не поддерживает предложение о финансировании фиксированной выплаты из федерального бюджета", — говорится в сообщении Минтруда.

По данным газеты "Ведомости", Минфин предлагает перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии, которая в 2017 году составляет 4800 рублей, на федеральный бюджет. Издание ссылается на федеральных чиновников. Предполагается, что это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22% (часть налогового маневра, вторая часть — повышение НДС до 22%).

В Минтруде, между тем, обратили внимание на то, что фиксированная выплата к страховой пенсии является одним из видов обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию и осуществляется за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, что подтверждено позицией Конституционного Суда.

"Таким образом, предложения Минфина России о финансировании фиксированной выплаты к страховой пенсии из федерального бюджета фактически нивелирует страховые принципы системы обязательного пенсионного страхования, приведет к дефициту бюджета ПФР и создаст дополнительные риски снижения пенсий", — резюмировали в ведомстве.