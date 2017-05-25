Московским водителям рекомендуют не парковаться около рекламных щитов

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. ГИБДД рекомендует водителям не парковаться около рекламных щитов из-за непогоды в четверг в Москве, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Ранее столичные спасатели предупредили о дожде, грозе и порывистом ветре до вечера четверга.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями обращаем внимание водителей на парковку автотранспортных средств на участках улично-дорожной сети города, вдоль которых установлены рекламные, оградительные и иные слабо укрепленные конструкции", — говорится в сообщении.

Кроме того, ГИБДД рекомендует водителям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Отмечается, что в свою очередь сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи водителям и незамедлительное реагирование на образовавшиеся в связи с погодными условиями затруднения в движении транспорта.

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