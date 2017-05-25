Комитет ГД рекомендовал принять закон о возрастном цензе для главврачей

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.
"Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров", — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
Первый зампред фракции "Единая Россия", член комитета Андрей Исаев в свою очередь отметил, что законопроект уже вызвал резонанс в обществе. В связи с этим он пояснил, что принятие данного проекта приведет не к отстранению врача от своей профессии, а к "освобождению его от написания платежек, выбивания труб для канализации и решения подобных вопросов".
Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.