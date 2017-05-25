Комитет ГД рекомендовал принять закон о возрастном цензе для главврачей

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.

Глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что рассмотрение данного проекта закона планируется 7 июня.

"Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

При этом проектом закона отмечается, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания работников государственной или муниципальной медицинской организации.

Первый зампред фракции "Единая Россия", член комитета Андрей Исаев в свою очередь отметил, что законопроект уже вызвал резонанс в обществе. В связи с этим он пояснил, что принятие данного проекта приведет не к отстранению врача от своей профессии, а к "освобождению его от написания платежек, выбивания труб для канализации и решения подобных вопросов".

Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.