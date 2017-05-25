Переведут на бюджет: Минфин хочет изменить финансирование выплат к пенсии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин предлагает финансировать фиксированную выплату к пенсии из федерального бюджета, сейчас эта обязанность лежит на Пенсионном фонде, пишет газета "Ведомости". По мнению чиновников, это никак не скажется на положении людей, зато позволит сократить бюджетный трансферт в ПФР.
Что такое фиксированная выплата к пенсии
Сейчас для получения страховой пенсии необходимо не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных балла. Федеральный закон предусматривает ежегодное повышение этих показателей — до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году.
Фиксированная выплата — это часть суммы пенсионного обеспечения, которая устанавливается государством и не зависит от суммы уплаченных страховых взносов. Размер выплаты зависит от вида назначаемой пенсии и категории пенсионера и индексируется ежегодно в зависимости от уровня инфляции.
Фиксированную выплату можно считать аналогом фиксированного базового размера пенсии, который действовал до пенсионной реформы.
Что предлагает Минфин
Министерство финансов предлагает перевести финансирование фиксированной части пенсии из Пенсионного фонда в федеральный бюджет. Таким образом чиновники надеются обеспечить сохранность пенсионных прав граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22 процентов, что является частью налогового маневра (он также предусматривает повышение НДС до 22 процентов).
По закону о бюджете Пенсионного фонда на 2017 год взносы граждан составят 4,3 триллиона рублей, при этом на выплату страховых пенсий требуется 6,4 триллиона: недостачу в 2,1 триллиона планируется покрыть за счет федерального бюджета. В Минфине подсчитали, что маневр "22 на 22" увеличит трансферт еще на 1,4 триллиона рублей.
Источник "Ведомостей" в финансово-экономическом блоке уверен, что перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, зато позволит сократить бюджетный трансферт в Пенсионный фонд на 2,3 триллиона — до 1,2 триллиона рублей.
Газета отмечает, что инициатива Минфина будет обсуждаться в понедельник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.
Мнение экспертов
Руководитель Аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис заявил, что инициатива Минфина мало, что изменит.
"ПФР давно борется за то, чтобы максимально снять с себя обязательства по выплате тех частей пенсий, которые установлены правительством вне страховых принципов", — пояснил эксперт агентству "Прайм".
По его словам, логика этих попыток желания понятна и основана на непостоянстве решений государства.
Биезбардис добавил, что результат от предлагаемых изменений будет нулевым, поскольку разница, по сути заключается лишь в том, что вместо трансфертов в Пенсионный фонд, государство будет платить пенсии напрямую.
В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) считают, что в последнее время в стране наметилась тенденция к снижению страховых принципов в пенсионной системе.
"Увеличение не страховых взносов в пенсионный фонд снижает страховой принцип пенсионной системы. Соответственно, сама конструкция пенсионной системы ставится под большой вопрос", — пояснил "Прайму" представитель ассоциации.
В ассоциации считают, что правительству необходимо определиться с видом пенсионной системы и не менять столь часто правила игры.
"Либо у нас часть пенсии страховая, либо страховая солидарная, либо она другая, тогда надо определяться, какая", — заключил представитель НАПФ.