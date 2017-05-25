Переведут на бюджет: Минфин хочет изменить финансирование выплат к пенсии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин предлагает финансировать фиксированную выплату к пенсии из федерального бюджета, сейчас эта обязанность лежит на Пенсионном фонде, пишет газета "Ведомости". По мнению чиновников, это никак не скажется на положении людей, зато позволит сократить бюджетный трансферт в ПФР.

Что такое фиксированная выплата к пенсии

Закон о пенсионный реформе, который установил два вида трудовой пенсии — страховую и накопительную, вступил в силу в 2015 году. Тогда для расчета страховой части ввели понятие "пенсионный балл", который начисляется за каждый год работы, исходя из уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию.

Сейчас для получения страховой пенсии необходимо не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных балла. Федеральный закон предусматривает ежегодное повышение этих показателей — до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году.

Фиксированная выплата — это часть суммы пенсионного обеспечения, которая устанавливается государством и не зависит от суммы уплаченных страховых взносов. Размер выплаты зависит от вида назначаемой пенсии и категории пенсионера и индексируется ежегодно в зависимости от уровня инфляции.

После индексации 1 февраля 2017 года базовый размер выплаты (ее получают люди, достигшие пенсионного возраста) составляет 4805,11 рубля. Эта цифра может увеличиваться или уменьшаться в зависимости в зависимости от категории пенсионеров, назначаемого вида пенсии и наличия иждивенцев.

Фиксированную выплату можно считать аналогом фиксированного базового размера пенсии, который действовал до пенсионной реформы.

Что предлагает Минфин

Министерство финансов предлагает перевести финансирование фиксированной части пенсии из Пенсионного фонда в федеральный бюджет. Таким образом чиновники надеются обеспечить сохранность пенсионных прав граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22 процентов, что является частью налогового маневра (он также предусматривает повышение НДС до 22 процентов).

По данным "Ведомостей", против идеи налогового маневра выступает социальный блок правительства: новые правила могут повредить финансированию Пенсионного фонда, а главное — сократить пенсионные права граждан.

По закону о бюджете Пенсионного фонда на 2017 год взносы граждан составят 4,3 триллиона рублей, при этом на выплату страховых пенсий требуется 6,4 триллиона: недостачу в 2,1 триллиона планируется покрыть за счет федерального бюджета. В Минфине подсчитали, что маневр "22 на 22" увеличит трансферт еще на 1,4 триллиона рублей.

Источник "Ведомостей" в финансово-экономическом блоке уверен, что перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, зато позволит сократить бюджетный трансферт в Пенсионный фонд на 2,3 триллиона — до 1,2 триллиона рублей.

Газета отмечает, что инициатива Минфина будет обсуждаться в понедельник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Мнение экспертов

Руководитель Аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис заявил, что инициатива Минфина мало, что изменит.

"ПФР давно борется за то, чтобы максимально снять с себя обязательства по выплате тех частей пенсий, которые установлены правительством вне страховых принципов", — пояснил эксперт агентству "Прайм".

По его словам, логика этих попыток желания понятна и основана на непостоянстве решений государства.

"Мы видим, что государство, например, иногда индексирует выплаты, иногда нет", — подчеркнул он.

Биезбардис добавил, что результат от предлагаемых изменений будет нулевым, поскольку разница, по сути заключается лишь в том, что вместо трансфертов в Пенсионный фонд, государство будет платить пенсии напрямую.

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) считают, что в последнее время в стране наметилась тенденция к снижению страховых принципов в пенсионной системе.

"Увеличение не страховых взносов в пенсионный фонд снижает страховой принцип пенсионной системы. Соответственно, сама конструкция пенсионной системы ставится под большой вопрос", — пояснил "Прайму" представитель ассоциации.

В НАПФ отметили, что в ряде стран пенсии выплачиваются напрямую из бюджета, но тогда встает вопрос, зачем необходима управляющая прослойка, в качестве которой в России выступает Пенсионный фонд.

В ассоциации считают, что правительству необходимо определиться с видом пенсионной системы и не менять столь часто правила игры.

"Либо у нас часть пенсии страховая, либо страховая солидарная, либо она другая, тогда надо определяться, какая", — заключил представитель НАПФ.