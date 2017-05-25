Режиссер Лозница назвал обыски в "Гоголь-центре" произволом

КАНН, 25 мая – РИА Новости. Известный режиссер-документалист Сергей Лозница назвал произволом ситуацию с обысками дома у режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре".
Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.
При этом он подчеркнул, что подобная ситуация могла произойти в любой стране, "где существует государство, как институция".
"В местах, где государство начинает покушаться на частную жизнь человека, он должен, обязан защищаться, иначе он пропадет. И разные страны отличаются не структурой, а всего лишь степенью свободы, которая дается частной жизни", — добавил режиссер.