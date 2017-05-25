Режиссер Лозница назвал обыски в "Гоголь-центре" произволом

КАНН, 25 мая – РИА Новости. Известный режиссер-документалист Сергей Лозница назвал произволом ситуацию с обысками дома у режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре".

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

"Меня очень трогает ситуация с "Гоголь-центром", с Кириллом Серебренниковым. Это ужас, что происходит, это демонстрация такого произвола! Я хотел бы выразить свою солидарность с ним", — сказал Лозница журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что подобная ситуация могла произойти в любой стране, "где существует государство, как институция".

"В местах, где государство начинает покушаться на частную жизнь человека, он должен, обязан защищаться, иначе он пропадет. И разные страны отличаются не структурой, а всего лишь степенью свободы, которая дается частной жизни", — добавил режиссер.