В ЛДПР подготовили проект о предельном возрасте для глав госорганизаций

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму проект закона об установлении предельного возраста для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей всех государственных и муниципальных организаций, сообщает пресс-служба главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР).

На заседании в четверг комитет ГД рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.

Ранее подобные ограничения были введены для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций, а также руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций, говорится в сообщении пресс-службы Нилова.

Как отметил Нилов, "представляется целесообразным такие ограничения распространить на все государственные и муниципальные организации".

"При этом с руководителями, покидающими свой пост, но, очевидно, накопившими большой опыт, у организации должна сохраняться возможность продуктивного контакта. Они могут продолжать трудиться на других должностях. Учитывая появление как новых технологий, так и новых подходов в управленческой сфере, считаем, что данная мера будет стимулировать сотрудников организаций, способствовать созданию условий для карьерного роста", — цитирует слова Нилова пресс-служба.