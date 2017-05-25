В Минкомсвязи подтвердили, что из-за "пакета Яровой" вырастут тарифы

ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 мая — РИА Новости. "Пакет Яровой" приведет к росту тарифов на связь из-за дополнительных затрат операторов; необходимо сбалансировать требования к операторам таким образом, чтобы рост был незначительным, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

Пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой"), подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

"Если это дополнительные затраты (операторов — ред.), то тарифы вырастут. На столько, на сколько будут утверждены требования. А требования будут утверждены на столько, чтобы рост тарифов не был значительным. Наверно, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня инфляции, условно. Оценку делать преждевременно", — сказал министр в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2017).

"Нам нужно сбалансировать так, чтобы это не приводило к серьезному росту тарифов. Когда техтребования будут финализированы, операторы смогут точно сказать по цифрам (своих затрат — ред.) и спрогнозировать рост тарифов", — добавил Никифоров. Он также отметил, что в июне планируется определить параметры по срокам и составу хранения данных.

Никифоров также напомнил, что Минкомсвязь предлагает поэтапный запуск хранения данных. "То, что мы сейчас предлагаем, — это гибкий вариант, что у правительства есть полномочия, согласовывая позицию между связистами и силовиками, прорабатывать достаточно гибкий график запуска. Все понимают, что это достаточно проблематично в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране. То есть этапность будет", — сказал министр.

"Да, закон вступит в силу, но этапность разворачивания будет определяться какими-то подзаконными актами, скорее всего, совместными приказами. Этапность может быть, в том числе, региональная. По крайней мере, мы такое предложение вносим", — заключил он.