Брянск нашел альтернативу ж/д сообщению с Украиной в случае его отмены

БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Брянские власти готовы усилить автобусное сообщение с приграничными районами Украины, если появится такая необходимость в связи с отменой украинских поездов, сообщил РИА Новости представитель регионального департамента промышленности, транспорта и связи.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

"У нас есть собственный (автобус — ред.), он ездит из Климово (Брянской области) в Киев два раза в неделю. Он не особенно загружен, из 45 мест обычно заняты мест 20, но все равно люди ездят и туда, и оттуда. При необходимости смогут добавить транспорт, но пока такой потребности нет", — рассказал собеседник агентства

Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Транспортное сообщение осуществляется автобусами и железнодорожным транспортом. Как пояснили в дирекции железнодорожного вокзала "Брянск Орловский", через Брянск ежедневно идут транзитные поезда из Москвы в Киев, Львов, Одессу, никаких изменений в их движении в настоящее время не наблюдается.