Telegram пока не ответил Роскомнадзору на запрос о передаче данных

ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 мая — РИА Новости. Telegram пока не удовлетворил запрос Роскомнадзора о предоставлении данных для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

"Официального ответа от Telegram не пришло. Есть еще время", — сказал он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2017).

Он воздержался от детальных комментариев, отметив, что ведомство находится в контакте с администрацией мессенджера.

Роскомнадзор в начале мая направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации, писала газета "Ведомости". По информации газеты, ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован. Источник газеты говорил, что руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в среду заявил, что не видит предпосылок для блокировки в РФ каких-либо мессенджеров.