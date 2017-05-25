Telegram пока не ответил Роскомнадзору на запрос о передаче данных

ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 мая — РИА Новости. Telegram пока не удовлетворил запрос Роскомнадзора о предоставлении данных для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
18.6%Конечно, это поможет бороться с мошенниками и террористами
41.9%Да, но если персональные данные будут защищены
39.5%Нет, у пользователей должна быть возможность сохранить анонимность
Он воздержался от детальных комментариев, отметив, что ведомство находится в контакте с администрацией мессенджера.
Роскомнадзор в начале мая направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации, писала газета "Ведомости". По информации газеты, ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован. Источник газеты говорил, что руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр.
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в среду заявил, что не видит предпосылок для блокировки в РФ каких-либо мессенджеров.