ГП проверит высказывание замглавы Transparency International о Поклонской

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ по обращению главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева проверит высказывание замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Обращение поступило и будет рассмотрено в установленном законом порядке",- заявили в пресс-службе.

Ранее председатель комиссии Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". Вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев назвал это высказывание шантажом и угрозой депутату.

В самой Transparency International заявили, что готовы обсудить с Поклонской предложение о проверке. При этом вице-президент организации Елена Панфилова напомнила, что по российскому законодательству коррупцией является "незаконное действие должностного лица, которое использует свои должностные полномочия в личных целях", а Transparency International должностным лицом не является.

По словам Пискарева, комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции полагает, что это публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на Поклонскую в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации.