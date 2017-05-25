МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и порывистом ветре

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о дожде, грозе и порывистом ветре до вечера четверга, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.
Отмечается, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).