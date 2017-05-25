Реестр "иностранных агентов" покинули пятнадцать НКО

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Полтора десятка некоммерческих организаций уже покинули реестр "иностранных агентов", примерно столько же НКО из реестра сейчас проходят проверку Минюста, сообщил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В среду вечером состоялась встреча членов СПЧ с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил ранее Федотов, беседа продолжалась два с лишним часа, в ходе встречи удалось обсудить широкий круг вопросов, в том числе, связанных с законом об "иностранных агентах".

"Речь на встрече шла, прежде всего, о технологии, об отработке правоприменительной практики, о том, что за последнее время была проделана большая работа в ручном режиме — удалось вывести из реестра полтора десятка организаций. Еще примерно столько же проходят проверку", — рассказал Федотов.

При этом некоторые организации, уточнил он, отказываются выходить из реестра, хотя имеют на это право, а у некоторых НКО еще не подошел срок для возможного выхода из реестра. "Но эта работа будет продолжаться и это самое главное", — подчеркнул глава СПЧ.