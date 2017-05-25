При нынешних условиях сотрудники получат жилье в XXII веке, заявили в МВД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Свыше 90 тысяч семей полицейских стоят в очереди на жилье: при нынешнем финансировании все они будут обеспечены жильем не раньше, чем через 100 лет, сообщил замглавы МВД России Александр Махонов.

По его словам, сейчас на ведомственном учете для получения единовременной социальной выплаты состоят свыше 91 тысячи семей. Общая потребность для решения данных вопросов превышает 340 миллиардов рублей.

"В текущем году на эти цели МВД России выделено 2,1 миллиарда, что позволит обеспечить выплату всего лишь 320 семьям нашим сотрудников. С учетом такого финансирования на ближайшие годы срок обеспечения очередников жильем составит свыше 100 лет", — сказал Махонов на тематическом заседании в Совете Федерации.

Он отметил, что в оперативном распоряжении МВД находится достаточно большое количество земель. В связи с этим министерство выработало альтернативный подход к решению проблемы обеспечения сотрудников жильем.

"Совместно с агентством по ипотечно-жилищному кредитованию разработан проект, когда земли, которые не используем для служебных задач, могли бы передавать для организации строительства в разряде ипотечного кредитования", — сказал замглавы ведомства.

Он попросил сенаторов рассмотреть эту инициативу.