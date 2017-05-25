"Яд ва-Шем" будет искать в России материалы о Холокосте

Дмитрий Медведев во время посещения комплекса Яд ва-Шем в Иерусалиме. Архивное фото

Дмитрий Медведев во время посещения комплекса Яд ва-Шем в Иерусалиме. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая – РИА Новости. Иерусалимский комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и мемориал его жертв, объявил в четверг о намерении начать в России поиск материалов о геноциде евреев в годы Второй мировой войны в надежде открыть и сохранить для истории ранее неизвестные имена и судьбы погибших от рук нацистов и их пособников.

Такую возможность специалистам института дает российско-израильский меморандум о взаимопонимании, который, согласно пресс-релизу "Яд ва-Шема", был недавно подписан в присутствии руководителей архивных служб двух стран, включая главу Росархива Андрея Артизова.

"Это прорывное соглашение позволяет нам снова работать в России после долгого перерыва", — сказал директор архивного департамента "Яд ва-Шема" Хаим Гертнер.

Он пояснил, что соглашение позволит израильским ученым "идентифицировать вместе с нашими коллегами в России неизвестные архивные материалы о Холокосте".

"Мы надеемся, что проект поможет продвинуться в поисках имен 1,3 миллиона жертв Холокоста, живших, в основном, в Восточной Европе, информацией о которых мы пока не располагаем", — сказал Гертнер.

База данных "Яд ва-Шема", оцифрованная и доступная через Интернет, включает сведения о более чем 4,5 из шести миллионов жертв геноцида и продолжает пополняться.

В поддержку своего российского проекта "Яд ва-Шем" собирается провести конференцию с участием руководства Росархива и глав крупнейших архивов РФ, сказано в сообщении.