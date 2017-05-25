Москва проводит конкурс на подготовку проекта программы реновации жилья

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы ищет разработчика проекта программы реновации жилья, на эти цели планируется потратить не более 49,9 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Департамент объявил открытый конкурс с максимальной ценой контракта 49,9 миллиона рублей на разработку в течение 110 рабочих дней предложений для формирования адресных программ развития кварталов Москвы.

Указывается, что исполнителю предстоит разработать обосновывающие материалы для проекта программы "Реновация жилищного фонда в городе Москве", подготовить обоснование и презентацию по адресным программам развития столичных кварталов, подлежащих реновации, а также подготовить проект программы реновации и ее аналитическое сопровождение.

Оплачиваться данная работа будет за счет средств столичного бюджета. Исполнителя планируется определить 16 июня.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.

В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.

В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.