Профсоюз медиков выступил против возрастного ценза для главврачей

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В профсоюзе работников здравоохранения РФ категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, заявил РИА Новости председатель профсоюза Михаил Кузьменко.

Ранее " Известия" сообщили, что комитет Госдумы по труду 25 мая рассмотрит законопроект, которым предполагается, что для главврачей государственных медучреждений и их заместителей могут установить предельный возраст пребывания в должности в 65 лет. В отдельных случаях он может быть продлен до 70 лет, если такое решение примут на общем собрании сотрудников организации.

"Мы были категорически против этого. Я еще с ними (представителями комитета Госдумы – ред.) буду беседовать, потому что мы против", — сказал Кузьменко.

Он отметил, что такой законопроект может привести к росту коррупции в этой области.

"Мы очень много потеряем хороших руководителей, и сегодня более 40 тысяч врачей не хватает. Дальше: наша страна очень большая… я сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который пойдет (в отдаленные регионы — ред.)", — добавил Кузьменко.