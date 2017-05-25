Роскомнадзор поддержал законопроект о контроле за мессенджерами

ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 мая — РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект о регулировании мессенджеров, заявил глава ведомства Александр Жаров.

В среду группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

"Учитывая тот уровень террористической угрозы, который сейчас существует в мире, вне зависимости от того, через какие каналы идет коммуникация, но если она будет секретная и неконтролируемая, она очевидно будет использоваться экстремистами и террористами. Поэтому сам подход к регулированию любых средств коммуникаций, в данном случае — мессенджеров — полностью поддерживаю", — сказал Жаров журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России — 2017" ("ЦИПР-2017").

"Хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали на том, что это ни в коем случае не должно касаться контроля переписки граждан. То есть должен фиксироваться сам факт общения гражданина", — сказал он.