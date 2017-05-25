В Москве в конце мая ожидается похолодание до нуля градусов

Горожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото

Горожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ночная температура вновь опустится до нуля градусов в Москве в воскресенье и понедельник, пройдёт дождь, однако во вторник и среду начнется плавное повышение ночных и дневных температур до 22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"В понедельник ночью ожидается 0 — плюс 5 градусов, днем — 13-18 градусов, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу погодного ведомства, во вторник ночные температуры поднимутся до 8-13 градусов, днём ожидается 17-22 градуса, при этом будет облачно с небольшим дождём. В среду днём 16-21 градус, ночью – 5-10, облачность и дождь сохранятся.

Ранее в погодном центре "Фобос" рассказали, что в конце текущей недели на севере Московской области может выпасть мокрый снег.