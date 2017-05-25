Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью видеороликов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хакеры могут взломать компьютеры миллионов пользователей из-за уязвимостей в популярных видеоплеерах. Об этом сообщается на сайте компании Check Point, специализирующейся на компьютерной безопасности.

Специалисты Сheck Point обнаружили, что хакеры создают вирусные файлы с субтитрами, которые пользователи скачивают через видеоплееры для просмотра фильмов. Загруженные субтитры позволяют мошенникам получить удаленный доступ к личной информации пользователей, устанавливать вредоносное программное обеспечение и проводить DoS-атаки, отмечают исследователи компании.

Обнаруженный способ взлома устройств является особенно опасным, так как сами пользователи и антивирусные программы не рассматривают файлы с субтитрами в качестве потенциальной угрозы, отмечают специалисты.

В зону риска попадают не только компьютеры, но и смартфоны и так называемые "умные" телевизоры.

Сейчас сотрудники Сheck Point сообщили об уязвимости четырех популярных стриминговых платформ — VLC, Kodi, PopcornTime и Stremio. В компании не исключают, что проблемы с безопасностью могут быть и у других видеоплееров. По оценкам Сheck Point, хакерские атаки через субтитры угрожают нескольким сотням миллионов пользователей.