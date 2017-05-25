Станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде готова на 65%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Строящаяся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу в 2018 году станция метро "Стрелка" сейчас готова на 65%, сообщают власти Нижегородской области.

Эта станция, строительство которой началось летом 2015 года, будет располагаться в шаговой доступности от стадиона и должна обеспечить быструю и комфортную доставку болельщиков как с вокзала, так и из других районов города. В рамках софинансирования подготовки к ЧМ-2018 в России правительство страны выделило Нижегородской области 6,2 миллиарда рублей на строительство станции. Стоимость проекта составляет 10,4 миллиарда рублей. "Стрелку" планируется ввести в эксплуатацию весной 2018 года.

"В главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде – ГУММиД – подчеркнули, что в настоящее время работы по строительству станции выполнены на 65%… На строительстве объекта задействовано 1054 человека и 45 единиц строительной техники. Работы ведутся в соответствии с графиком строительно-монтажных работ", — говорится в сообщении.

По информации министерства строительства региона, подрядчик успешно выполнил проходческие работы. В среду губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в торжественной встрече тоннелепроходческого комплекса, вышедшего на поверхность после завершения проходческих работ в обоих тоннелях строящейся станции метро.

Метростроевцы доложили ему, что с завершением проходки обоих тоннелей закончился один из основных этапов строительства новой станции. На основной строительной площадке – станции Стрелка — закончены все монолитные работы по устройству конструкций платформенной части, вестибюля №1, вестибюля №2 и венткамеры. Производится монтаж инженерных систем станции и устройство верхнего строения пути в правом перегонном тоннеле.

"Подрядчику предстоит в срок и с надлежащим качеством завершить строительство "Стрелки", чтобы уже через год нижегородцы смогли оценить преимущества новой, 15-й, станции Нижегородского метрополитена", — отметил Шанцев.

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