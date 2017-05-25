Mail.Ru Group запускает мессенджер TamTam

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, которое позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить друзей среди пользователей проектов Mail.Ru Group, сообщила компания.

Сообщается, что мессенджер доступен владельцам смартфонов на Android и iOS во всем мире. Приложение разработано на базе мессенджера "ОК Сообщения" социальной сети "Одноклассники" и заменит его в магазинах приложений.

"С помощью TamTam можно переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с gif-анимацией, отправлять фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение стабильно работает при слабом интернет-подключении, отправлять сообщения можно также в офлайн-режиме – в этом случае сообщения отправляются автоматически при подключении к интернету", — говорится в сообщении.

Мессенджер позволяет общаться также с большой аудиторией подписчиков – через приватные и публичные каналы, в которых можно собирать подписчиков без ограничения по количеству пользователей и рассылать по ним сообщения. Вести каналы смогут использовать как обычные пользователи, так и бренды, СМИ, блогеры и другие авторы. Найти нужные каналы можно по названию с помощью основной поисковой строки мессенджера.

"Рынок мессенджеров развивается быстрыми темпами, все больше людей в России и других странах пользуются приложениями для мобильного общения. Мессенджер TamTam – это возможность привлечь новую аудиторию и сделать конкурентный сервис для общения миллионов пользователей проектов Mail.Ru Group. Для разработки TamTam мы взяли за основу решения, использованные в работе над приложением "ОК Сообщения". Это позволило нам с минимальными затратами и в короткий срок сделать новый качественный продукт. Мы будем активно развивать TamTam, делать его удобным для пользователей и востребованным на рынке", — приводятся в сообщении слова создателя и руководителя проекта TamTam Владимира Кочеткова.