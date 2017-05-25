Правительство поддержало ужесточение наказания за кражу денег со счетов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект об усилении ответственности за хищение чужого имущества с банковского счёта или электронных денежных средств, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект предлагает установить в уголовном кодексе ответственность за хищение чужого имущества с банковского счета и электронных денежных средств, а также ответственность за мошенничество с помощью электронных платежных средств. Также проект предлагает установить ответственность за обманный сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учётом замечаний юридико-технического характера", — говорится в сообщении.

В феврале заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев сообщил, что в прошлом году активность хакеров против банков резко возросла. Так, в начале ноября 2016 года пять крупных российских банков из топ-10 подверглись DDoS-атакам. В декабре ФСБ сообщала, что получила информацию о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский в феврале заявлял, что прогноз о масштабных кибератаках на финансовую систему РФ, планировавшихся в конце 2016 года, не оправдался, но киберугроза еще актуальна. По его оценке, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за 2016 год уменьшился на 6% и составил порядка 1,08 миллиарда рублей.