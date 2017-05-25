СТРЕЛКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости. Все жители сгоревших в Красноярском крае домов получат материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети. В Лесопожарном центре региона сообщили, что сильный ветер также ожидается в ближайшие сутки.

"Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей", — сказал он на встрече с жителями поселка Стрелка Лесосибирского района Красноярского края.

Он уточнил, что такая же сумма будет выплачена и из регионального бюджета. Как сообщает пресс-служба правительства региона, материальная помощь будет перечислена в четверг.

"Я прибыл в Красноярский край по поручению президента РФ, чтобы быстро и оперативно решить все вопросы оказания помощи каждому, кто оказался в беде", — сказал Пучков. Он сообщил, что в Стрелке оставляет оперативную группу для решения всех проблемных вопросов. По его словам, в ближайшее время будут восстановлены все документы.

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что до 2 июня муниципалитеты должны сформировать предложения по адресному оказанию помощи пострадавшим, по решению жилищного вопроса людей, которые остались без жилья. На основе этих предложений правительство края до 15 июня примет все необходимые решения по оказанию помощи в обеспечении людей жильем к 15 сентября. В Канске планируется обеспечить пострадавших жильем до начала учебного года.

В данный момент для погорельцев из Канска подготовлены места временного размещения в городской гостинице, общежитии технологического колледжа и других местах, организовано бесплатное питание. Решается вопрос по отправке детей из семей, пострадавших от пожара, в детские оздоровительные лагеря.