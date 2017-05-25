Член СПЧ передал Кириенко обращение о помиловании экс-мэра Махачкалы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил РИА Новости, что передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко обращение с просьбой рассмотреть вопрос о помиловании экс-мэра Махачкалы Саида Амирова.

В среду вечером состоялась встреча членов СПЧ с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил ранее глава СПЧ Михаил Федотов, беседа продолжалась два с лишним часа, в ходе встречи удалось обсудить широкий круг вопросов. Члены СПЧ высказали, в частности, идею объявления амнистии к столетию революции в России.

Бабушкин отметил, что правозащитники передали представителю администрации ряд документов.

"Мы договорились, что мы направим Кириенко наши соответствующие предложения по амнистии… Я хотел сказать по поводу помилования и передал ему наше обращение, чтобы рассмотрели вопрос о помиловании Саида Джапаровича Амирова, бывшего мэра Махачкалы, кавалера ордена дружбы. Я смог при личном с ним общении передать ему эти материалы", — сказал член СПЧ.

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в прошлом году приговорил экс-мэра столицы Дагестана к пожизненному заключению за терроризм. Еще семь подельников получили сроки от 10 до 22 лет, в том числе племянник Амирова Юсуп Джапаров, который осужден на 18 лет. Верховный суд РФ позже признал законным пожизненный приговор Амирову.

Они были признаны виновными в причастности к организации теракта, посягательству на жизнь и.о. руководителя местного подразделения СК РФ Арсена Гаджибекова, а также к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, в июле 2014 года тот же СКОВС приговорил Амирова и Джапарова к 10 и 8,5 года лишения свободы соответственно за подготовку покушения на их политического оппонента — руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана и известного российского борца Сагида Муртазалиева.