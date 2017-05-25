Член СПЧ передал Кириенко обращение о помиловании экс-мэра Махачкалы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил РИА Новости, что передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко обращение с просьбой рассмотреть вопрос о помиловании экс-мэра Махачкалы Саида Амирова.
Бабушкин отметил, что правозащитники передали представителю администрации ряд документов.
"Мы договорились, что мы направим Кириенко наши соответствующие предложения по амнистии… Я хотел сказать по поводу помилования и передал ему наше обращение, чтобы рассмотрели вопрос о помиловании Саида Джапаровича Амирова, бывшего мэра Махачкалы, кавалера ордена дружбы. Я смог при личном с ним общении передать ему эти материалы", — сказал член СПЧ.
Они были признаны виновными в причастности к организации теракта, посягательству на жизнь и.о. руководителя местного подразделения СК РФ Арсена Гаджибекова, а также к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме того, в июле 2014 года тот же СКОВС приговорил Амирова и Джапарова к 10 и 8,5 года лишения свободы соответственно за подготовку покушения на их политического оппонента — руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана и известного российского борца Сагида Муртазалиева.