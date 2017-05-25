СМИ: в госуслуги добавят национальную биометрическую платформу

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Национальную биометрическую платформу (НБП) интегрируют с порталом госуслуг, банки протестируют ее работу во второй половине 2017 года, сообщил газете "Известия" министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По словам Никифорова, главная задача платформы — дать возможность пользователям без предъявления паспорта совершать юридически значимые операции. Например, открывать счет в банке.

"Сейчас пытаемся дополнить идентификацию на портале госуслуг биометрией. Поскольку у нас нет национальных электронных карт, мы пытаемся использовать современную технологию биометрии — голос, видео лица человека. И такое технологическое решение есть. Нужно будет всего один раз подойти в банк или многофункциональный центр. Это пока прорабатывается, собираем "пилот", смотрим, как всё будет работать. Думаю, ко второй половине года сможем уже протестировать", — приводит газета слова Никифорова.

Никифоров также отметил, что внедрение НБП расширит спектр юридически значимых сложных услуг, которые можно оказывать онлайн. В первую очередь в этой технологии заинтересованы банки, которые смогут идентифицировать пользователя через камеру смартфона.

По данным "Известий", платформу разрабатывает "Ростелеком". Как рассказал глава компании Михаил Осеевский, разработка ведется совместно с Центробанком и ведущими российскими коммерческими банками.

"Создается опытный образец этой платформы для использования упрощенной формы идентификации абонента. Это будет цифровой образ человека. Платформа может заменить паспорт при идентификации человека — где угодно, например, на выборах", — приводит газета слова Осеевского.

По данным газеты, сейчас Минкомсвязи готовит постановление правительства, которое сделает возможным использование биометрических данных для идентификации.