В российских школах прозвенит последний звонок

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Для выпускников российских школ прозвенит последний звонок, скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены и подавать заявления в вузы.

Традиционно 25 мая в российских школах проходят последние звонки. На торжественной линейке собираются не только выпускники, но и их родители и учителя. По традиции на празднике выступают и самые юные школьники – первоклассники поздравляют выпускников, провожая их во взрослую жизнь.

Некоторые школы заводят и новые традиции. Так, в этом году выпускники школы "Артека" вместе с младшими школьниками высадят Дерево знаний, сообщила пресс-служба детского центра. В начале церемонии высадки дерева выпускники передадут младшим школьникам важный атрибут – лейку для заботы о дереве – как символ усердия в учебе и важности постоянной работы над собой.

После того, как в школах отзвенят последние звонки, выпускникам еще предстоит написать ЕГЭ и поступить выбранные ими вузы и колледжи. Ранее весной уже прошел досрочный этап госэкзаменов, в нем, по данным Рособрнадзора, участие приняли около 26,5 тысячи участников, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что количество участников ЕГЭ, не сдавших экзамен в досрочный период в 2017 году, снизилось.