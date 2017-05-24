Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам, не попавшим под "майские указы"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты бюджетников, не попавших под майские указы. Он признал, что не во всех регионах обязательства с повышением зарплат выполняются. Глава государства поручил правительству проработать варианты и в ближайшее время представить предложения на этот счет.
Совещание с правительством
В среду 24 мая президент провел совещание с кабинетом министров, на котором поднял вопрос повышения заработной платы некоторым категориям бюджетников.
"Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы, не все бюджетники. У целого ряда категории работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет", — отметил Путин.
При этом Путин признал, что существуют трудности с повышением зарплат в некоторых регионах страны.
"В целом заявленные обязательства исполняются. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации с этим (повышением зарплат бюджетников — ред.) возникают трудности. Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время для того, чтобы исправить ситуацию", — сказал президент.
Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, заверил, что правительство предпринимает все усилия и изыскивает дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры, что было заложено в президентских "майских указах".
"Майские указы"
Седьмого мая 2012 года, в день вступления в должность главы государства, Владимир Путин подписал 11 указов, содержащих 218 поручений правительству. В них содержатся параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение его президентского срока.
Согласно указу, уже с 2012 года оклад учителей должен был равняться среднему по региону и не опускаться ниже этого уровня. К 2018 году оплата труда работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей и преподавателей высших учебных заведений — превысить среднюю по региону вдвое.
Это увеличило нагрузку на региональные бюджеты, которые финансируют такие расходы. Поэтому срок исполнения указа продлили.
Оценка "удовлетворительная"
Правительство сообщало, что к маю 2017 года должно быть выполнено 180 поручений по "майским указам".
Отмечалось, что сейчас на исполнении находится 53 поручения. Среди них есть не выполненные в первоначальные сроки, для которых установлены новые даты исполнения. По 53 поручениям сроки исполнения наступают: в 2016 году — по четырем поручениям; в 2017 году — по трем поручениям; в 2018-2020 годах — по 34 поручениям; по 12 поручениям конечный срок исполнения не определен, установлена периодичность представления докладов.
Из поручений, остающихся на исполнении, наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11, или 20,8%), Минстрое (8, или 15,1%) и Минобороны (7, или 13,2%).
"Работа идет, она заслуживает в целом удовлетворительной оценки. Я очень рассчитываю на то, что дальше таким же темпом мы будем с вами двигаться и по другим вопросам, которые изложены в "майских указах" 2012 года", — отметил Путин 4 мая в ходе совместного заседания госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.
Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов в ходе заседания госсовета сказал, что из 179 поручений в рамках исполнения "майских указов" ОНФ считает исполненными 35, 100 поручений исполнены частично и требуют доработки, не исполнено 44 поручения.
"Естественно работа над всеми проблемами должна быть продолжена. Правительство это понимает и осознаёт. Естественно, мы продолжим и поиск финансовых резервов…. Правительство продолжит реализацию указов и будет стараться исполнить все те задачи, которые в настоящий момент ещё не исполнены, также принимая необходимые нормативные решения по этому поводу", — добавил он.