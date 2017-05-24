Право на анонимность: в Госдуму внесли проект о контроле за мессенджерами

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Группа депутатов нижней палаты парламента в среду внесла в Госдуму законопроект, обязующий мессенджеры осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. Инициатива также предполагает возможность рассылки сообщений от органов власти.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров скептически отнесся к данному проекту, усомнившись в том, что такие меры будут препятствовать распространению противоправной информации. Мнения экспертов по законопроекту разошлись — кто-то полагает, что регулирование мессенджеров поможет в борьбе с терроризмом, кто-то считает, что эта инициатива не принесет практической пользы.

Глава Минкомсвязи также прокомментировал слухи о возможной блокировке мессенджера Telegram, заявив, что не видит предпосылок для блокировки каких-либо мессенджеров в России.

Законопроект

Законопроект о регулировании мессенджеров, внесенный в Госдуму, предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

"На мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ", — уточняют авторы.

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, проект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы. Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Комментируя законопроект, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил журналистам, что обязательная идентификация пользователей мессенджеров поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий, при этом правовое регулирование мессенджеров должно сохранить безопасность и конфиденциальность переписки граждан.

"Отсутствие правового регулирования уже привело к тому, что в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое. Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации", — подчеркнул парламентарий.

Один из разработчиков проекта, президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов полагает, что реализация предлагаемого проекта не обременит мессенджеры, поскольку большинство из них уже идентифицируют своих пользователей по номеру телефона.

"Мы надеемся, что включение мессенджеров в систему регулирования Российской Федерации обеспечит повышение качества их работы и повысит гарантии пользователям. Де факто большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации абонента, и от него не потребуется каких-либо дополнительных действий при вступлении закона в силу", — отметил собеседник агентства.

Помощь в борьбе с терроризмом

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух полагает, что введение регулирования мессенджеров в части идентификации пользователей не является чрезмерным и поможет в борьбе с терроризмом и преступностью.

"В последнее время использование мессенджеров вошло в норму среди обычных людей… это все хорошо. С другой стороны, злоумышленники, террористы, хакеры используют это (мессенджеры — ред.) для осуществления противоправных действий… Поэтому для контроля их использования решили выделить эти сервисы мгновенных сообщений в отдельный класс и обязать их идентифицировать пользователей через операторов связи", — сказал Массух РИА Новости.

Он напомнил о произошедшем теракте в Лондоне. "Опять же взаимодействие этих террористов шло через мессенджеры", — отметил эксперт.

"Хочу сказать, что в Англии внесен законопроект, и там уже, кажется, был принят. Поэтому мы идем в русле мировых таких тенденций в регулировании. Не думаю, что это сильно избыточно, а спасет многие жизни и обезопасит от катаклизмов", — заключил Массух.

Минкомсвязь настроена скептически

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через сим-карты, ставя под сомнение эффективность подобных мер.

"Я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через сим-карты и номера абонентов сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения (противоправной — ред.) информации с помощью таких платформ, как мессенджеры", — сказал министр на пресс-конференции в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2017" (ЦИПР).

Он пояснил, что сегодня в нарушение законодательства по-прежнему можно купить сим-карты без должной идентификации и зарегистрировать их на подставных лиц. "Поэтому какой смысл законодательно устанавливать жестко норму по идентификации с привязкой к сим-карте, когда мы там не навели порядок? Как мы должны наводить этот порядок? Это уже работа правоохранительных органов. Это, прежде всего, работа МВД", — сказал министр.

Кроме того, по словам Никифорова, пакет антитеррористических законов Яровой и Озерова предполагают хранение трафика пользователей, и это ставит под сомнение необходимость идентификации пользователей мессенджеров через сим-карты.

"Возникает вопрос: если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ создают и получают, какой смысл дополнительно идентифицировать или каким-то образом усложнять регулирование конкретных мессенджеров? Если речь идет о террористической угрозе или противоправных действиях, то этот трафик будет сохранен, и этого абонента можно будет соответствующим образом выявить. То есть, возможно, здесь идет дублирование", — пояснил глава Минкомсвязи.

Он отметил, что пока не ознакомился с текстом законопроекта, он еще не поступал в Минкомсвязь. "Думаю, что этот законопроект нуждается во внимательном изучении, обсуждении аргументации и целей", — заключил министр.

Надо доработать

Советник президента РФ Герман Клименко надеется, что законопроект о регулировании мессенджеров будет доработан с учетом выработанной и единой позиции интернет-отрасли.

"Как и в любом законе, который касается интернета, я надеюсь, что он пройдет ту же процедуру, что и обычно. То есть, что мы соберем на базе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи у Леонида Левина индустрию и всех заинтересованные стороны", — сказал Клименко РИА Новости.

Он отметил, что все законы о регулировании в интернете, которые принимались (закон о забвении, о регулировании новостных агрегаторов) изначально вызывали сильные негативные эмоции, но потом удавалось найти компромисс между разработчиками законов и индустрией.

По словам эксперта, появление этого документа было ожидаемо. "Он давно обсуждается в отрасли… Одна сторона — это Милонов, который говорит только по паспорту, вторая сторона — условный Дуров, который говорит, никогда не будем сотрудничать с властями. Я надеюсь, что мы сможем выработать единую позицию", — заключил Клименко.

Назад, в эпоху Гутенберга?

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступил против инициативы депутатов Госдумы РФ по мессенджерам, отметив, что самым простым способом борьбы с анонимностью было бы полное отключение от киберпространства.

Федотов отметил, что подобные предложения сначала нужно обсуждать с профессиональным сообществом, поскольку они могут нести опасность разрушения рынка.

"Он отметил, что анонимность является органическим свойством киберпространства. "Никакие способы верификации не смогут точно определить, кто вам прислал то или иное сообщение, поскольку сообщение посылает компьютер или мобильный телефон, а кто им пользуется в этот момент — никто не знает; может быть, это сообщение послал с вашего домашнего компьютера ваш гость или соседский ребенок", — пояснил собеседник агентства.

"Поэтому самый простой способ борьбы с анонимностью в киберпространстве – это вообще отключиться от киберпространства и вернуться из эпохи Цукерберга в эпоху Гутенберга", — полагает Федотов.

По его словам, "авторам подобных законодательных инициатив стоит ответить на вопрос: они готовят для России XXI век или XX?".

Сложность контроля

Вызывает вопросы законопроект и у юристов. По мнению партнера Newlawyers Андрея Чумакова, большинство мессенджеров находятся в иностранных юрисдикциях и не обязаны соблюдать российские законы, реализовать на практике контроль за ними будет достаточно сложно.

"Отдельный вопрос – это возможность практического принуждения мессенджеров к исполнению соответствующих обязанностей, ведь большинство из них расположены в иностранных юрисдикциях и менять свои алгоритмы под потребности России они вряд ли захотят", — считает эксперт.

По его словам, наиболее интересным в инициативе депутатов является защита пользователей от массовой рассылки – спама.

Нет оснований для блокировки Telegram

"В целом же, практическая польза этой инициативы не совсем ясна. Ведь основные мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) и так привязаны к конкретному телефону, так что при необходимости идентифицировать пользователя и так можно – было бы желание, техническая возможность, а также готовность к сотрудничеству со стороны оператора связи. Для других же мессенджеров, где привязка к телефону не обязательна, данная инициатива может обернуться труднопрогнозируемыми расходами на внедрение инициативы законодателей", — добавил Чумаков.

В среду глава Минкомсвязи также прокомментировал слухи о возможной блокировке в РФ мессенджера Telegram. Никифоров заявил, что ведомство не видит предпосылок для блокировки в России каких-либо мессенджеров, в том числе Telegram, но они должны выполнять требования российского законодательства.

"Что касается каких-то конкретных мессенджеров… вы спросили про Telegram, я не вижу каких-то сегодня оснований для такого правоприменения (блокировки — ред). Не вижу предпосылок сегодня для блокировки тех или иных ресурсов", — сказал министр в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2017" (ЦИПР), отвечая на вопрос, не планируется ли заблокировать Telegram.

"Хотел бы совершенно официально заявить, что у российских властей нет каких-то целей блокировки тех или иных интернет-ресурсов. Или каких-то списков тех или иных сервисов, которые такой блокировке могут подвергнуться", — добавил Никифоров.

Министр подчеркнул, что все компании должны соблюдать законодательство стран, где они работают.

В мае на сайте Change.org появилась петиция от администраторов российских Telegram-каналов, обращенная к основателю мессенджера Павлу Дурову, в которой говорилось, что Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр распространителей информации. Авторы петиции попросили выполнить требования ведомства, чтобы мессенджер не был запрещен в России. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда назвал слухами информацию о возможной блокировке Telegram.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили сведения для реестра организаторов распространения информации. По той же причине был заблокирован китайский мессенджер WeChat, однако затем он был разблокирован после предоставления необходимой информации. Согласно части 1 статьи 10.1 ФЗ №149 организатором распространения информации в интернете является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.