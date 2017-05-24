Воронежская область намерена пригласить по обмену студентов из Германии

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Власти Воронежской области намерены привлечь в регион студентов из Германии по обмену и для участия в учебно-производственных программах, сообщает областное правительство.

Воронежская область подписала в 2017 году соглашение о сотрудничестве с министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства федеральной земли Бавария. Вопросы реализации соглашения стали главной темой прошедших 24 мая в Воронеже переговоров, которые губернатор области Алексей Гордеев провел с депутатами парламента Баварии.

"На наш взгляд, самые важные пункты соглашения – это налаживание и укрепление экономических связей, обмен в сфере образования и дружественный обмен, то есть общение и укрепление взаимопонимания", — сказала председатель комитета продовольствия, сельского и лесного хозяйства парламента Баварии Ангелика Шорер.

Гордеев отметил, что, с учетом сложной политической обстановки в отношениях России и стран Евросоюза, в том числе с Германией, такие встречи, а также укрепление взаимодействия, в частности, студенческие обмены и другие учебно-производственные программы, помогут в ближайшее время преодолеть барьеры.

"Думаю, что немецким студентам будет интересен наш уникальный опыт. Это, прежде всего, крупнотоварные аграрные холдинги, высокие технологии и масштабное производство… При желании немецкие студенты могут остаться здесь жить и работать, приносить пользу не только Германии, но и России… Сегодня необходимо интенсифицировать отношения на всех уровнях", — сказал губернатор.

В ходе встречи рассматривались вопросы господдержки крупных и средних сельхозпроизводителей, взаимодействия с мелкими фермерскими хозяйствами, использования современных технологий, развития сельских территорий, а также необходимость привлечения инвесторов. Шла речь о перспективах развития органического сельского хозяйства. Глава региона отметил, что одной из немецких торговых сетей, специализирующихся на производстве и реализации органической продукции, уже предложено рассмотреть возможность открытия магазина в Воронеже.

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