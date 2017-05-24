Комитет Госдумы по транспорту предлагает не вводить платный въезд в города

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству отправил на согласование в Государственно-правовое управление (ГПУ) законопроект "Об организации дорожного движения", из которого ко второму чтению предлагает исключить норму о платном въезде в города, заявил РИА Новости первый зампред профильного комитета ГД по транспорту и строительству Алексей Русских.

Госдума в декабре 2016 года приняла в первом, базовом чтении правительственный законопроект "Об организации дорожного движения", который предусматривал возможность введения местными властями платного въезда на городские территории. После этого была создана рабочая группа для доработки проекта ко второму чтению.

"Сейчас законопроект находится в администрации президента РФ, в Государственно-правовом управлении (ГПУ)… На сегодняшнем этапе, в том виде, в котором он ушел в ГПУ, все, что касается платного въезда в города — эти все моменты убраны. Касаемо этой части все вычистили, нет там ничего об этом", — заявил Русских.

Он отметил, что комитет в настоящий момент ожидает ответа от ГПУ в начале июня, после чего доработает его и вынесет на второе чтение Госдумы.

По замыслу авторов проекта закона, документ должен способствовать более эффективному передвижению по дорогам и повышению безопасности движения. Его основная задача — установить единые правила в сфере организации дорожного движения, прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих это движение.