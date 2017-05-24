Детский омбудсмен Москвы призвал решать проблему бэби-боксов без эмоций

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что проблему бэби-боксов следует решать не голосованием или эмоциями, а путем серьезных исследований практики в России и за рубежом, а также анализа статистики о влиянии бэби-боксов на ситуацию с детьми.
На круглом столе сторонники партии "Единая Россия" в четверг, 25 мая, обсудят проблемы законодательного регулирования системы бэби-боксов с участием целого ряда экспертов. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно принимать решение по установке бэби-боксов. Авторы поясняют, что в некоторых городах есть бэби-боксы, но в законодательстве отсутствует правовое регулирование порядка их использования, не установлены требования к их безопасности и порядок эксплуатации.
"Я считаю, что это вопрос, который не стоит решать на чисто эмоциональном уровне. Я знаю очень много аргументов "за" и знаю также немало аргументов "против". Но мне кажется, ошибочно сейчас запрещать сходу. У нас нет четкого и внятного представления о том, как существование бэби-боксов влияет на ситуацию — сами ли эти бэби-боксы стимулируют отказываться от ребенка, или нет. Здесь много вопросов, которые пока не решены", — заявил Бунимович РИА Новости.
Как считает уполномоченный, регионам, городам, больницам надо дать возможность самим решить, насколько это нужно. "У нас больше криков, эмоциональных предложений, чем реального анализа того, что происходит. Если в бэби-боксах появляется один — два ребенка, это не значит, что это стимулирует всех отказываться легкомысленно от ребенка", — полагает он. За рубежом проблема бэби-боксов также решается по-разному. Так, комиссия ООН сделала замечание Чехии за то, что в стране очень много бэби-боксов, поскольку они "представляют собой исключительную меру", во Франции их нет совсем, рассказал Бунимович.