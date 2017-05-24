Детский омбудсмен Москвы призвал решать проблему бэби-боксов без эмоций

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что проблему бэби-боксов следует решать не голосованием или эмоциями, а путем серьезных исследований практики в России и за рубежом, а также анализа статистики о влиянии бэби-боксов на ситуацию с детьми.

На круглом столе сторонники партии "Единая Россия" в четверг, 25 мая, обсудят проблемы законодательного регулирования системы бэби-боксов с участием целого ряда экспертов. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно принимать решение по установке бэби-боксов. Авторы поясняют, что в некоторых городах есть бэби-боксы, но в законодательстве отсутствует правовое регулирование порядка их использования, не установлены требования к их безопасности и порядок эксплуатации.

"Я считаю, что это вопрос, который не стоит решать на чисто эмоциональном уровне. Я знаю очень много аргументов "за" и знаю также немало аргументов "против". Но мне кажется, ошибочно сейчас запрещать сходу. У нас нет четкого и внятного представления о том, как существование бэби-боксов влияет на ситуацию — сами ли эти бэби-боксы стимулируют отказываться от ребенка, или нет. Здесь много вопросов, которые пока не решены", — заявил Бунимович РИА Новости.

По его словам, сейчас отсутствуют серьезные исследования того, почему статистика брошенных в бэби-боксах детей в разных городах может сильно варьироваться. "Статистики реальной нет. Если в одном городе есть бэби-боксы, и один раз за два года там появился ребенок, то есть такие города, где аномалия — есть один бэби-бокс и там почему-то больше детей, чем в других местах России. В год не один, а пять-шесть. Что это значит — еще никто не исследовал, никто не объяснил это", — пояснил омбудсмен.

Как считает уполномоченный, регионам, городам, больницам надо дать возможность самим решить, насколько это нужно. "У нас больше криков, эмоциональных предложений, чем реального анализа того, что происходит. Если в бэби-боксах появляется один — два ребенка, это не значит, что это стимулирует всех отказываться легкомысленно от ребенка", — полагает он. За рубежом проблема бэби-боксов также решается по-разному. Так, комиссия ООН сделала замечание Чехии за то, что в стране очень много бэби-боксов, поскольку они "представляют собой исключительную меру", во Франции их нет совсем, рассказал Бунимович.

Уполномоченный уверен, что нужно провести тщательный анализ российской практики и опыта других стран. "Я разговаривал со своими коллегами из других стран, у них есть очень тщательно разработанные другие способы решить эту мучительную проблему, много вариантов защиты анонимности. Сейчас не время окончательных решений такого деликатного и мучительного вопроса. Нужно провести тщательный анализ и нашей практики, и других стран, чтобы понять, не "за" мы или "против", а как, так или иначе, решить эту проблему. Сейчас не вопрос эмоций", — уверен Бунимович.