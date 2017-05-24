Водителям советуют не ездить по Садовому кольцу и Сретенке из-за ремонта

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок по Садовому кольцу, Большой Лубянке и Сретенке из-за пробок, вызванных работами по благоустройству на этих улицах, сообщили в среду в пресс-службе ЦОДД.

Ранее в Москве начались ремонтные работы в рамках программы "Моя улица", из-за чего движение ограничили на Бульварном кольце и на четырех полосах Садового кольца. Благоустройство улиц продлится до конца августа. Позднее работы стартовали на Болотной улице, Москворецкой набережной, Лубянской площади и Сретенке.

"Наиболее крупные заторы отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе Лубянской площади, а также на улицах Большая Лубянка и Сретенка. Просим водителей избегать маршрутов по данным улицам без необходимости", — говорится в сообщении.

В ЦОДД напомнили о возможных пробках в центре, особенно в утренние и вечерние часы пик. Ухудшение дорожной ситуации в данный момент наблюдается на северо-западе, севере и северо-востоке ТТК из-за перераспределения автомобильных потоков для объезда реконструируемых участков.

Власти города попросили водителей корректировать свои маршруты с учетом ограничений и выбирать пути объезда, а по возможности пользоваться общественным транспортом.