"Ростелеком" создаст национальную биометрическую платформу

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. "Ростелеком" ведет работу над созданием национальной биометрической платформы, инвестирует в это около 200 миллионов рублей, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2017" (ЦИПР).

"Этот проект является стратегическим. Мы изначально выстраиваем это как глобальную платформу, поэтому те технические и технологические решения, те программы, способы идентификации личности, которые будут использоваться, заранее предполагают возможности их использования и в системах обеспечения безопасности, и в выборах — везде, где нужно понять, что это за человек", — сказал Осеевский.

На первом этапе проект разрабатывается для банковской сферы под управлением ЦБ совместно с крупнейшими российскими банками. Платформу планируется использовать для открытия и обслуживания банковских счетов физлиц. Однако для этого необходимо принятие соответствующего закона, разрешающего биометрическую идентификацию в финансовой сфере. Поэтому коммерческая эксплуатация возможна не ранее января 2018 года, пояснил директор проектного офиса "Ростелекома" по созданию национальной биометрической платформы Иван Беров.

Пилотирование проекта может начаться через год, а тестирование на специальном стенде — уже в июле.

По словам Берова, "Ростелеком" нацелен в дальнейшем на использование этой платформы и в других отраслях, в частности — образовании, здравоохранении, ритейле, госуслугах. "Дальше эти приложения могут использоваться везде — для пропуска людей в офис, гостиницу и т.д. Сфера использования — это все вокруг нас, где нужно понять, кто вы такой", — пояснил Осеевский.

По его словам, "Ростелеком" не будет создавать новые решения по идентификации, а выберет лучшие из существующих. "Сейчас технические эксперты не только "Ростелекома", но и ЦБ, представители банков и спецслужб как раз обсуждают, какие инструменты являются наиболее качественными и стратегически правильными", — отметил глава компании.

"Ростелеком" оценивает затраты примерно в 200 миллионов рублей. Это будут собственные средства оператора.

"После того как проект будет запущен, я думаю, что мы будем обсуждать с правительством возможности расширения сфер применения этой платформы, ее создания, потому что ее нужно наполнить информацией, чтобы она заработала и была эффективной. И будем обсуждать с различными представителей отраслей возможности использования и интеграции", — сказал Осеевский.

Отвечая на вопрос, как компания будет монетизировать платформу, он отметил, что у "Ростелекома" есть "некоторые взгляды" на это.

"Основная наша задача — создавать платформу. Дальше на базе этой платформы могут создаваться самые разные типы, виды бизнесов, приложений. И естественно, мы с теми, кто будет использовать эту платформу, будем заключать некие соглашения или правила использования, чтобы наша деятельность была, по крайней мере, не убыточной", — сказал Осеевский.