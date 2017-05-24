Позвенели и будет: директора школ превращают последние звонки в линейки

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Антон Размахнин. Этот год может стать концом традиции последних звонков в российских школах. Чиновники, общественники и педагоги намерены запретить школьные дискотеки выпускников в конце мая. Почему общественное мнение настроено против последних звонков и чем хотят их заменить — в материале РИА Новости.

Пока гуляем

Слухи о том, что развлекательную часть последнего звонка — то есть школьную дискотеку либо вечеринку в ресторане или на теплоходе — в 2017 году будут отменять, распространялись в школах еще зимой. Однако тотального запрета, как стало очевидно в конце мая, все-таки не было.

"В нашей школе 1290 последний звонок объединили — 4, 9 и 11-е классы отмечают его одновременно", — рассказала РИА Новости москвичка Екатерина Фокина. По ее словам, такие мероприятия планируются за несколько месяцев, поэтому если планировалось бы запретить мероприятие, об этом было бы известно заранее.

"Линейка, затем концерт в ДК и тусовка — все состоится", — сказала мама выпускницы московской Курчатовской школы Надежда Королева. Аналогичным образом последние звонки состоятся и в других московских школах — это подтвердили РИА Новости родители, учителя и одиннадцатиклассники десятка учебных заведений.

"Поначалу до нас дошла информация об отмене последнего звонка, но потом все улеглось", — отметила Юлия Быкова, ученица выпускного класса из Переславля-Залесского.

Дискотека неуместна

Однако идею ограничиться официальной частью и не устраивать "художественную" — хотя бы со следующего года — высказывают многие учителя и политики. Так, директор гимназии 1409 и депутат Мосгордумы Ирина Ильичева заявила журналистам, что уже в этом году московские школы организуют для выпускников только торжественную часть последнего звонка.

"Точно могу сказать, что никаких выездов, праздничных мероприятий за рамками школ, прогулок на теплоходах не планируется, — цитирует Ильичеву агентство городских новостей "Москва". — У ребят впереди еще ЕГЭ, вот после него на выпускном мы и отпразднуем".

Смысл такой новации в том, чтобы накануне экзаменов не создавать разгульных вечеринок с ресторанами, рассказал РИА Новости директор одного из столичных лицеев. Речь не идет о том, чтобы никак не отмечать окончание школьных уроков, заверил директор: "Капустник уместен, дискотека неуместна".

Впрочем, по крайней мере в этом году, выбор программы последнего звонка — это прерогатива школы. Как и дата: многие уже провели этот праздник 22–24 мая.

Меркантильный вопрос

Есть, однако, куда более общий вопрос. Он касается и последних звонков, и выпускных вечеров, которые проходят уже после экзаменов, обычно в конце июня. Уже много лет родители выпускников жалуются, что бюджеты этих мероприятий — особенно в престижных школах — стали запредельными.

Это касается не только Москвы. "Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера", — заявил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. И тут же сообщил, что принял решение отменить широкие празднования выпускных балов в рамках школ.

"Выпускные вечера всегда были и останутся, — заметил Кадыров. — Но только с одной поправкой: они будут проводиться вне стен школ". Похожие инициативы нередки и в других регионах страны. В том числе и в столице: запретить "слишком свободное празднование последнего звонка" собирались и в 2016 году, и даже раньше.

"Директора отмечают, что слишком свободное празднование последнего звонка расслабляет школьников, — говорила журналистам год назад Людмила Мясникова, председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы. — Впереди у них такие серьезные испытания, а мы уже празднуем окончание учебного заведения". Также ранее различными формальными или неформальными средствами ограничили проведение последних звонков на теплоходах.

А за появление на таком празднике учителя ему — за поздравление своих выпускников — грозили дисциплинарные наказания. Впрочем, после получения аттестатов, то есть на выпускном вечере, никто не может запретить бывшим одиннадцатиклассникам гулять именно так, как им хочется. Разумеется, в рамках закона.