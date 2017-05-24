Все заболевания сердца можно вылечить, заявил Бокерия

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все заболевания сердечно-сосудистой системы излечимы, заявил главный кардиохирург Минздрава РФ, директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия на пресс-конференции.

"Сегодня не существует болезней, которых мы не могли бы вылечить, это объективно… Мне кажется, пока мы не полностью переломили сознание людей, что это излечимо, достаточно легко излечимо, и ресурс государство выделяет на это дело", — сказал Бокерия, добавив, что люди часто считают, что появившиеся у них симптомы сами пройдут.

Он отметил, что чаще всего у взрослых проблемы с сердцем связаны с тем, что сердце недостаточно активно качает кровь, у пожилых — с сопутствующими заболеваниями. При этом, по словам Бокерии, около 20% пациентов в центре имени Бакулева — люди старше 75 лет, которых успешно оперируют.

Дети же чаще страдают от порока сердца периода новорожденности, но и эти случаи операбельны, подчеркнул выдающийся кардиохирург. "Благодаря улучшению внутриутробной диагностики при беременности мы сегодня отслуживаем ребенка, который родился с пороком сердца, и оперируем его на второй, на третий день (после рождения)", — сказал Бокерия.