Глава СПЧ прокомментировал идею обязательной идентификации в мессенджерах

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступил против инициативы депутатов Госдумы РФ по интернет-мессенджерам, отметив, что самым простым способом борьбы с анонимностью было бы полное отключение от киберпространства.

В среду группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязывает мессенджеры идентифицировать своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

"Подобные предложения нужно сначала обсуждать с профессиональным сообществом, поскольку они могут нести опасность разрушения рынка", — заявил Федотов РИА Новости, комментируя эту инициативу.

Он отметил, что анонимность является органическим свойством киберпространства. "Никакие способы верификации не смогут точно определить, кто вам прислал то или иное сообщение, поскольку сообщение посылает компьютер или мобильный телефон, а кто им пользуется в этот момент — никто не знает; может быть, это сообщение послал с вашего домашнего компьютера ваш гость или соседский ребенок", — пояснил собеседник агентства.

"Поэтому самый простой способ борьбы с анонимностью в киберпространстве – это вообще отключиться от киберпространства и вернуться из эпохи Цукерберга в эпоху Гутенберга", — полагает Федотов.

По его словам, "авторам подобных законодательных инициатив стоит ответить на вопрос: они готовят для России XXI век или XX?".