Турецкий пригласил Путина исполнить любимые русским народом песни

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Художественный руководитель "Хора Турецкого" пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в проекте "Праздник песни", который состоится в июне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и исполнить любимые русским народом песни.

Михаил Турецкий в среду был награжден Орденом Дружбы. "Уважаемый господин президент, дорогие друзья! Во-первых, огромное спасибо за эту потрясающую награду, это большая радость и привилегия не только для меня — для всего творческого коллектива, что власть и государство так высоко оценила нашу работу", — сказал артист на церемонии вручения.

"В ближайшие праздники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и во Владивостоке, Владимир Владимирович, есть большая мечта – увидеть вас на этом празднике и спеть любимые песни: "С чего начинается Родина…", "Надежда – наш компас земной", вместе с народом, я думаю, для народа это будет потрясающее счастье, как и для нас. Очень вас ждем", — обратился Турецкий к Путину.

По словам худрука, "российская песня – это душа своей страны". "И мы этим живем, наш сегодняшний проект, который называется "Праздник песни", он продвигается, набирает очень большие обороты, и это невероятное счастье, когда десятки тысяч человек на безвозмездной основе на центральных площадях городов, в едином порыве поют любимые песни нескольких поколений – это передается детям, энергетика зашкаливает, масштаб потрясает. И эти песни, они очень важны для всех нас, потому что это песни о любви, о войне, о мире, о родине, о семьи и о времени, в котором мы живем", — заметил Турецкий.