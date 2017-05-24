В Госдуме раскритиковали предложенный ЦБ порядок расчета стоимости ОСАГО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (ЕР) раскритиковал предложенный Центробанком порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя и заявил, что считает его нелогичным и нацеленным лишь на максимальный сбор денег с автомобилистов.

Банк России разработал проект указания, по которому водители в возрасте 16-24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года могут получить максимальный коэффициент 1,8. На понижающие коэффициенты (скидку) от 0,66 до 0,99 могут рассчитывать водители старше 30 лет и со стажем вождения больше трех-четырех лет. Сейчас действуют следующие коэффициенты: до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно – 1,8, более 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6, более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.

"Никакой логики в этом (в предлагаемом порядке – ред.) вообще нет. Предлагаемые возрастные планки достаточно высокие (до 29 лет). Опасность представляют начинающие водители вне зависимости от возраста. Большой процент ДТП происходит по их вине. Было бы логично, чтобы стаж был до трех лет и это были бы водители, которые имеют такой стаж вне зависимости от возраста. А здесь получается очень грубая растянутая градация. Это желание собрать больше денег – это понятно. Этот посыл виден невооруженным глазом", — сказал Лысаков РИА Новости в среду.

ЦБ также предлагает повысить коэффициент для договоров ОСАГО, не предусматривающих ограничения количества лиц, допущенных к управлению авто, с 1,8 до 2,7.

Лысаков считает, что ОСАГО с ограниченным списком водителей вообще не должно быть. "Это тоже абсолютное лукавство, если не назвать это лицемерием, потому что если человек, вписанный в полис с ограниченным списком водителей, совершит ДТП на другой машине и даже в другом регионе, то для владельца транспортного средства, куда этот водитель вписан, стоимость полиса вырастет в полтора раза. Уже так все расписано, что это сверхвыгодно для страховой компании. Если ограничений в полисе нет, то цена за него резко возрастает", — пояснил Лысаков.

"Вообще по-хорошему такой градации не должно быть. В жизни всякое бывает, и человек должен иметь возможность дать сесть за руль своего автомобиля другому человеку, кому он доверяет. Из-за того, что нет массовой распространенности полисов без ограничений среди водителей, не развивается крайне полезный для безопасности бизнес в виде услуги "трезвый водитель", — отметил Лысаков.

По его мнению, ЦБ должен быть той структурой, которая стоит на страже интересов граждан, автомобилистов, а не на страже страховых компаний. "Сейчас, когда контрольные функции перешли ЦБ России, то они, не имея специалистов, пытаются изобрести велосипед и делают много ошибок и чаще защищают интересы страхового сообщества, нежели нас, автомобилистов", — отметил депутат.

Отвечая на вопрос о том, могли бы депутаты как-то повлиять на эту ситуацию с законодательной точки зрения и встать на защиту автомобилистов, Лысаков подчеркнул, что "очень тяжело преодолеть лобби страховых компаний, которые имеют такую мощную поддержку в лице мегарегулятора – Центрального банка России".