Клименко надеется на доработку проекта о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Советник президента РФ Герман Клименко надеется, что законопроект о регулировании мессенджеров будет доработан с учетом выработанной и единой позиции интернет-отрасли.
"Как и в любом законе, который касается интернета, я надеюсь, что он пройдет ту же процедуру, что и обычно. То есть, что мы соберем на базе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи у Леонида Левина индустрию и всех заинтересованные стороны", — сказал Клименко РИА Новости.
По его словам, этот документ появился ожидаемо. "Он давно обсуждается в отрасли… Одна сторона — это Милонов, который говорит только по паспорту, вторая сторона — условный Дуров, который говорит, никогда не будем сотрудничать с властями. Я надеюсь, что мы сможем выработать единую позицию", — заключил Клименко.