Клименко надеется на доработку проекта о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Советник президента РФ Герман Клименко надеется, что законопроект о регулировании мессенджеров будет доработан с учетом выработанной и единой позиции интернет-отрасли.

В среду ряд депутатов нижней палаты парламента внес в Госдуму законопроект, прописывающий обязанности мессенджеров. В частности, они должны будут осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при не соблюдении этого условия.

"Как и в любом законе, который касается интернета, я надеюсь, что он пройдет ту же процедуру, что и обычно. То есть, что мы соберем на базе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи у Леонида Левина индустрию и всех заинтересованные стороны", — сказал Клименко РИА Новости.

Он отметил, что все законы о регулировании в интернете, которые принимались (закон о забвении, о регулировании новостных агрегаторов) изначально вызывали сильные негативные эмоции. "Потом был найден компромисс между разработчиками законов и индустрией", — подчеркнул эксперт.

По его словам, этот документ появился ожидаемо. "Он давно обсуждается в отрасли… Одна сторона — это Милонов, который говорит только по паспорту, вторая сторона — условный Дуров, который говорит, никогда не будем сотрудничать с властями. Я надеюсь, что мы сможем выработать единую позицию", — заключил Клименко.