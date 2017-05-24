Аксаков поддержал новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") поддержал положения проекта указания, в котором представлен новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.

Согласно проекту, разработанному Банком России, водители в возрасте 16-24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года могут получить максимальный коэффициент 1,8.

Также документ содержит предложения по реформированию КБМ (коэффициент бонус-малус, безаварийности). Предполагается, что в базе Российского союза автостраховщиков (РСА) будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января, и оно не будет меняться в течение года.

"Это нормальное решение", — прокомментировал данные положения проекта Аксаков на пленарном заседании Госдумы.

Кроме того, проект предусматривает, что на понижающие коэффициенты (скидку) от 0,66 до 0,99 могут рассчитывать водители старше 30 лет и со стажем вождения больше трех-четырех лет (чем старше водитель и больше стаж его вождения, тем, соответственно, больше скидка).

Сейчас действуют следующие коэффициенты: до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно – 1,8, более 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6, более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.