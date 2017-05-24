Регулирование мессенджеров поможет в борьбе с терроризмом, считает эксперт

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Введение регулирования мессенджеров в части идентификации пользователей не является чрезмерным, поможет в борьбе с терроризмом и преступностью, считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

В среду ряд депутатов нижней палаты парламента внес в Госдуму законопроект, прописывающий обязанности мессенджеров. В частности, они должны будут осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при не соблюдении этого условия.

"В последнее время использование мессенджеров вошло в норму среди обычных людей… это все хорошо. С другой стороны, злоумышленники, террористы, хакеры используют это (мессенджеры — ред) для осуществления противоправных действий… Поэтому для контроля их использования решили выделить эти сервисы мгновенных сообщений в отдельный класс и обязать их идентифицировать пользователей через операторов связи", — сказал Массух РИА Новости.

Он напомнил о произошедшем теракте в Лондоне. "Опять же взаимодействие этих террористов шло через мессенджеры", — отметил эксперт.

"Хочу сказать, что в Англии внесен законопроект, и там уже кажется был принят. Поэтому мы идем в русле мировых таких тенденций в регулировании. Не думаю, что это сильно избыточно, а спасет многие жизни и обезопасит от катаклизмов", — заключил Массух.