Правительство одобрило поправки в закон о "дальневосточном гектаре"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в законы о "дальневосточном гектаре" и о госрегистрации недвижимости, направленные на сокращение количества отказов в предоставлении земельных участков; в ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.
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По словам главы министерства, основные изменения направлены на сокращение количества возможных отказов гражданам в предоставлении земельных участков.
Минвостокразвития предлагает внести пять основных поправок. Первая связана с возможностью корректировки границ предоставляемого гектара, если участок пересекает границы территорий общего пользования, населенного пункта или ограничивает доступ к другим земельным участкам.
Вторая поправка касается корректировки границ для уже выданных земельных участков, если они пересекают другие участки или зоны, в которых земля не может быть предоставлена.
Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах "нельзя". Также проектом существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Пятая поправка связана с коллективными заявками.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило 90 тысяч заявлений, около 16 тысячи земельных участков уже передано в пользование. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.