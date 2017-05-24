Правительство одобрило поправки в закон о "дальневосточном гектаре"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в законы о "дальневосточном гектаре" и о госрегистрации недвижимости, направленные на сокращение количества отказов в предоставлении земельных участков; в ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

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"Изменения в федеральные законы о "дальневосточном гектаре" и государственной регистрации недвижимости, предложенные Минвостокразвития России, были одобрены на заседании правительства России. В ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу", — сказал Галушка. Его слова приводит пресс-служба Минвостокразвития.

По словам главы министерства, основные изменения направлены на сокращение количества возможных отказов гражданам в предоставлении земельных участков.

Минвостокразвития предлагает внести пять основных поправок. Первая связана с возможностью корректировки границ предоставляемого гектара, если участок пересекает границы территорий общего пользования, населенного пункта или ограничивает доступ к другим земельным участкам.

Вторая поправка касается корректировки границ для уже выданных земельных участков, если они пересекают другие участки или зоны, в которых земля не может быть предоставлена.

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах "нельзя". Также проектом существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Пятая поправка связана с коллективными заявками.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории России.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило 90 тысяч заявлений, около 16 тысячи земельных участков уже передано в пользование. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.