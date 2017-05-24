Матвиенко рассказала о возможном запрете на участие детей в митингах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят вопрос о возможном запрете для несовершеннолетних принимать участие в несанкционированных массовых акциях; возможно, с этой целью придется ввести ответственность родителей за участие детей в таких мероприятиях, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Профильным комитетам даны поручения рассмотреть этот вопрос, посмотреть, нужно ли вводить запрет для несовершеннолетних детей участвовать в несанкционированных митингах", — сказала она журналистам.

По словам спикера, Совфед будет рассматривать этот вопрос в широком диалоге с общественностью. "Никто ничего сразу запрещать не будет", — заявила она.

Сама Матвиенко считает, что, возможно, в случае необходимости этот запрет для несовершеннолетних будет реализован в виде ответственности родителей за участие детей в несанкционированных митингах.

"Участие молодежи в политической жизни страны надо стимулировать. Но какой родитель не будет беспокоиться, если его ребенок пойдет на несанкционированную акцию? Там бывают столкновения, согласитесь, есть и "синдром толпы", это небезопасно. Готовы ли мы подвергать своих несовершеннолетних детей такой опасности?" — заявила Матвиенко.