В Госдуму внесли проект о наказании за препятствование работе врачей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за препятствование работе врачей, сообщает пресс-служба фракции.
"Фракция подготовила законопроект, направленный на защиту наших врачей, прежде всего, работников "скорой помощи"… Мы предлагаем дополнить Уголовный кодекс новой статьей о воспрепятствовании законной деятельности, либо законным требованиям медицинских работников", — говорится в сообщении.
Уточняется, что если эти действия повлекли причинение вреда средней тяжести здоровью третьего лица, наказанием может стать штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком до года, либо арест на срок до четырех месяцев. Если же здоровью третьего лица нанесен тяжкий вред, виновный наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырех лет.