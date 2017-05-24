Урин написал письмо Путину после обысков в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал письмо на имя президента, в котором высказал свое отношение к ситуации вокруг "Гоголь-центра", однако содержание обращения он разглашать не стал.

"Речь идет о расследовании. Я очень надеюсь, что оно будет объективным в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации", — поделился своей позицией с журналистами Урин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать бесцеремонные обыски в "Гоголь-центре" ответил, что в Кремле нет информации о допущенных при этом процессуальных нарушениях. "В остальном действия следственных органов комментировать не можем", — добавил Песков и подчеркнул, что обвинять кого-то может только суд.

Во вторник в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении. По версии следствия, неустановленные люди из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили.